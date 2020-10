Terrore in Turchia, terremoto magnitudo 7: palazzi sbriciolati in diretta. Mini tsunami (video) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Forte terremoto nel mar Egeo. Diversi edifici sono crollati a Smirne a seguito del forte terremoto di magnitudo 7.0 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Almeno quattro persone sono morte e 120 sono rimaste ferite. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Un numero imprecisato di persone si trova sotto le macerie dopo i crolli di edifici registrati a Smirne. terremoto in Turchia con Mini tsunami a Smirne Un Mini tsunami con onde di circa un metro ha colpito la provincia costiera turca a seguito del terremoto. Secondo il sismologo dell’Ingv Alessandro Amatoper, quello ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fortenel mar Egeo. Diversi edifici sono crollati a Smirne a seguito del fortedi7.0 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Almeno quattro persone sono morte e 120 sono rimaste ferite. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Un numero imprecisato di persone si trova sotto le macerie dopo i crolli di edifici registrati a Smirne.incona Smirne Uncon onde di circa un metro ha colpito la provincia costiera turca a seguito del. Secondo il sismologo dell’Ingv Alessandro Amatoper, quello ...

