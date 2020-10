Terremoto nell’Egeo, salgono a 6 le vittime: il bilancio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Terremoto nell’Egeo, sale drammaticamente il bilancio dopo la terribile scossa di oggi alle 12.50 italiane. Sono diverse le vittime e soprattutto tantissimi i feriti. Terremoto nell’Egeo, sale drammaticamente il bilancio di vittime dopo il sisma. Secondo quanto infatti riferisce la Protezione Civile turca – dal momento che il movimento tellurico è avvenuto tra la Grecia … L'articolo Terremoto nell’Egeo, salgono a 6 le vittime: il bilancio proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)nell’Egeo, sale drammaticamente ildopo la terribile scossa di oggi alle 12.50 italiane. Sono diverse lee soprattutto tantissimi i feriti.nell’Egeo, sale drammaticamente ildidopo il sisma. Secondo quanto infatti riferisce la Protezione Civile turca – dal momento che il movimento tellurico è avvenuto tra la Grecia … L'articolonell’Egeo,a 6 le: ilproviene da Inews.it.

