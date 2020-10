Terremoto nell’Egeo di magnitudo 6.6: edifici crollati a Smirne e sull’isola di Samos. Scosse sentite fino ad Atene (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un Terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter è stato registrato in Turchia, al largo di Smirne, nell’Egeo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Anadolu, che ha pubblicato la foto di edifici crollati nella città. Il sisma è stato rilevato alle ore 1.51 p.m. (ora locale), a soli 19 chilometri a nord-nord-ovest dalla capitale dell’isola greca di Samos, a una profondità di 10 chilometri. Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), l’epicentro del Terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull’isola di Samos, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita fino ad Atene, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Undi6,6 della scala Richter è stato registrato in Turchia, al largo di, nell’Egeo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Anadolu, che ha pubblicato la foto dinella città. Il sisma è stato rilevato alle ore 1.51 p.m. (ora locale), a soli 19 chilometri a nord-nord-ovest dalla capitale dell’isola greca di, a una profondità di 10 chilometri. Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), l’epicentro delè stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull’isola di, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertitaad, ...

