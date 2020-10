Terremoto nel Mar Egeo | paura a Smirne | edifici crollati

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Undi 6,6 di magnitudo è stato registrato al largo dell'isola greca di Samos nel mar. Lo ha riferito l'Istituto geodinamico dell'Osservatorio nazionale di Atene (Noa). Il sisma è stato rilevato alle ore 1.51 p.m. (ora locale), a soli 19 chilometri a nord-nord-ovest dalla capitale dell'isola, a una profondità di 10 chilometri. Il ministro dell'Interno turco ha riferito che seinella provincia occidentale disono stati distrutti dal forteregistrato nell'che è stato avvertito sia in Grecia che in Turchia. I media turchi hanno mostrato le immagini del fumo e delle macerie. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. I media turchi hanno affermato che ilè stato ...