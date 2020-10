Terremoto di 7.0 sull'isola greca di Samos: a Smirne almeno 6 edifici crollati, paura ad Atene (Di venerdì 30 ottobre 2020) Terremoto di 7.0 davanti alle coste dell'isola greca di Samos. La fortissima scossa è stata avvertita alle 11.51 locali, le 12.51 in Italia, a profondità di 10 km. L'isola... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 ottobre 2020)di 7.0 davanti alle coste dell'di. La fortissima scossa è stata avvertita alle 11.51 locali, le 12.51 in Italia, a profondità di 10 km. L'...

