Terremoto di 7 0 al largo dell' isola greca di Samos Terrore in Turchia | 20 edifici crollati a Smirne | si temono morti

Un terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato in Grecia, al largo dell'isola di Samos. A Smirne, in Turchia, diversi edifici sono crollati.Un terremoto di magnitudo 6,8 della Scala Richter si è verificato al largo del Mar Egeo, tra l’Isola di Samos e la costa turca di Smirne. Le autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze in ...