Terremoto Centro Italia | il recupero del patrimonio è un lavoro titanico ma manca l’organico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nei giorni del quarto anniversario delle grandi scosse diche hanno stravolto ilsi fanno i conti. Si guarda a quel che è stato realizzato. Anche per quel che riguarda ilstorico-artistico. Tra restauri e salvataggi di opere d’arte. “Ilpiù importante è stato quello effettuato per i beni mobili sottratti alle macerie ed ora conservati nei 34 depositi, in parte direttamente gestiti dal Mibact ed in parte dalle Diocesi. Su complessivi 30.704 beni mobili recuperati, di cui molti non hanno danni riconducibili al sisma ma sono stati messi in sicurezza in via preventiva per evitare il loro danneggiamento per scosse future o esposizione a rischi ulteriori, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza su 1882 e sono ad oggi 163 ...