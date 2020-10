Terremoto a Smirne; un palazzo collassa su se stesso | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Unfortissimo è avvenuto al largo di Samos, nel Mar Egeo. Si è trattato di una scossa così violenta (di grado 6.7) che è stata avvertita fino ad Atene (a oltre 300 km di distanza) stando a quanto riportato dai media greci. A, sulla costa egea della Turchia, sono crollati diversi edifici, come quello in questoche letteralmentesu se. Diverse persone sarebbero disperse sotto le macerie, ma non sono ancora disponibili dati certi in quanto l'intervento delle squadre di soccorso è tuttora in atto.Bahia NoneBoato Il forte boato che ha preceduto la forte scossa diavvertita ...None