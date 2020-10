Tennis, Sonego commenta la vittoria contro Djokovic: “Il miglior match della mia carriera” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ho giocato il miglior match della mia carriera“. Non ha dubbi Lorenzo Sonego, Tennista torinese capace di sconfiggere il numero uno del mondo Novak Djokovic nel match valevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna. 6-2 6-1 il punteggio in favore dell’azzurro, che ha commentato a caldo la sua vittoria: “E’ incredibile e straordinario, si tratta della vittoria più importante della mia carriera. Oggi ho giocato davvero bene nonostante lui fosse il migliore al mondo. Adoro questo torneo e le condizioni in cui si gioca“. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ho giocato ilmia carriera“. Non ha dubbi Lorenzota torinese capace di sconfiggere il numero uno del mondo Novaknelvalevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna. 6-2 6-1 il punteggio in favore dell’azzurro, che hato a caldo la sua: “E’ incredibile e straordinario, si trattapiù importantemia carriera. Oggi ho giocato davvero bene nonostante lui fosse ile al mondo. Adoro questo torneo e le condizioni in cui si gioca“.

