Tennis, Lorenzo Sonego sconfigge Novak Djokovic: tutte le vittorie degli italiani contro i n.1 del mondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con il trionfo di oggi contro Novak Djokovic, Lorenzo Sonego entra nella storia del Tennis nostrano. Il piemontese, infatti, è il sesto italiano a battere il numero uno al mondo. Una vittoria netta, meritata come dimostra anche il punteggio (6-2 6-1). Il 25enne nativo di Torino è stato autore di una partita incredibile, giocata ad un livello altissimo mai palesato prima di oggi. Il primo italiano a riuscire in questa impresa fu Corrado Barazzutti che nel lontano 1974 sconfisse il rumeno Ilie Nastase 3-6 7-6 6-1 sulla terra rossa di Monaco di Baviera ai quarti di finale. L’anno seguente fu Adriano Panatta a battere il numero uno del mondo lo statunitense Jimmy Connors nella finale del torneo si Stoccolma con ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con il trionfo di oggientra nella storia delnostrano. Il piemontese, infatti, è il sesto italiano a battere il numero uno al. Una vittoria netta, meritata come dimostra anche il punteggio (6-2 6-1). Il 25enne nativo di Torino è stato autore di una partita incredibile, giocata ad un livello altissimo mai palesato prima di oggi. Il primo italiano a riuscire in questa impresa fu Corrado Barazzutti che nel lontano 1974 sconfisse il rumeno Ilie Nastase 3-6 7-6 6-1 sulla terra rossa di Monaco di Baviera ai quarti di finale. L’anno seguente fu Adriano Panatta a battere il numero uno dello statunitense Jimmy Connors nella finale del torneo si Stoccolma con ...

