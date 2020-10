Tennis, Lorenzo Sonego: “E’ la vittoria più importante della mia vita. E’ fantastico!” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzo Sonego ha compiuto una leggendaria impresa battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’azzurro è stato capace di imporsi con un nettissimo 6-2 6-1 che può dare la dimensione della partita stratosferica giocata dal piemontese. Al termine della partita un Sonego evidentemente emozionato per l’impresa compiuta ha dichiarato: “E’ la vittoria più importante della mia carriera, Djokovic è il migliore al mondo. Ho giocato molto bene. Le condizioni che ho trovato qui sono quelle che preferisco. E’ fantastico!“. Il piemontese è il sesto italiano nella storia ad aver sconfitto il numero uno al mondo. Sin qui il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha compiuto una leggendaria impresa battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’azzurro è stato capace di imporsi con un nettissimo 6-2 6-1 che può dare la dimensionepartita stratosferica giocata dal piemontese. Al terminepartita unevidentemente emozionato per l’impresa compiuta ha dichiarato: “E’ lapiùmia carriera, Djokovic è il migliore al mondo. Ho giocato molto bene. Le condizioni che ho trovato qui sono quelle che preferisco. E’ fantastico!“. Il piemontese è il sesto italiano nella storia ad aver sconfitto il numero uno al mondo. Sin qui il ...

