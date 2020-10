Tennis, Jannik Sinner fiducioso: “Sono a lavoro per tornare in campo a Sofia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Jannik Sinner è stato costretto a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Vienna a pochi minuti dall’inizio della sfida contro Andrey Rublev a causa di una vescica al piede destro. Nonostante il tentativo dell’azzurro di giocarsi le proprie chance contro il bombardiere russo, il 19enne altoatesino è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli tre game. Sinner non ha voluto forzare per cercare di recuperare la migliore condizione per i prossimi appuntamenti di questa stagione. Il prossimo torneo in programma per il numero 44 del ranking ATP è il torneo di Sofia. Il 19enne nativo di San Candido ha fatto sapere ai propri fan che è già a lavoro per tornare in campo in Bulgaria. “Voglio farvi sapere che mi dispiace di non essere ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)è stato costretto a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Vienna a pochi minuti dall’inizio della sfida contro Andrey Rublev a causa di una vescica al piede destro. Nonostante il tentativo dell’azzurro di giocarsi le proprie chance contro il bombardiere russo, il 19enne altoatesino è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli tre game.non ha voluto forzare per cercare di recuperare la migliore condizione per i prossimi appuntamenti di questa stagione. Il prossimo torneo in programma per il numero 44 del ranking ATP è il torneo di Sofia. Il 19enne nativo di San Candido ha fatto sapere ai propri fan che è già aperinin Bulgaria. “Voglio farvi sapere che mi dispiace di non essere ...

