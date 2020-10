Tennis, impresa di Sonego contro Djokovic 6-2, 6-1 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nei quarti di finale del torneo ATP 500 Erste Bank Open 2020 a Vienna l’italiano Lorenzo Sonego ha battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic in poco più di un’ora. Blogo.it. Leggi su blogo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nei quarti di finale del torneo ATP 500 Erste Bank Open 2020 a Vienna l’italiano Lorenzoha battuto il numero 1 del mondo Novakin poco più di un’ora. Blogo.it.

giulianobacca : Sonego, che impresa: batte Djokovic ed è in semifinale a Vienna - MercRF : RT @lorenzofares: LORENZO IL MAGNIFICO! (gran bel nome poi...??) A Vienna #Sonego ???? fa l'impresa della carriera (stra)battendo il numero 1… - robreg1 : RT @granata70: Tennis: impresa del 'granata' Lorenzo Sonego a Vienna. Djokovic battuto in due set - barbara75toud : RT @Toro_News: ?? | TENNIS Che impresa di Lorenzo #Sonego: il tennista, grande tifoso del Torino, ha battuto #Djokovic in due set a Vienna… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Sonego, impresa a Vienna: stende #Djokovic e vola in semifinale ?? -