Tennis, impresa di Sonego a Vienna: stende Djokovic 6-2, 6-1 e vola in semifinale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per Lorenzo Sonego non è stata una vittoria come le altre, perché è arrivata contro il numero 1 del mondo, ma nemmeno per Novak Djokovic è stata una sconfitta qualunque, perché è stata la peggiore della sua carriera in match al meglio di tre set. 6-2, 6-1 il risultato che tutti si aspettava al contrario, ossia in favore del serbo, e che invece è a favore dell'italiano. Perché Lorenzo Sonego oggi, nei quarti di finale del torneo ATP 500 Erste Bank Open 2020 a Vienna, è stato semplicemente strepitoso, ha messo insieme 26 vincenti ha concesso solo quattro errori non forzati di rovescio. Una prestazione mostruosa per il numero 42 del mondo che ora vola in semifinale dove troverà il vincente della sfida tra il ...

