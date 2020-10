Tennis, Alexander Zverev risponde all’ex fidanzata: “Infondate le accuse che ho letto sui media” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo che l’ex fidanzata Olga Sharypova ha gravemente accusato Alexander Zverev di episodi tutti riconducibili alla violenza domestica, prima del termine della loro relazione, arriva la risposta del Tennista tedesco tramite il proprio profilo Instagram. Nella risposta, Zverev parla anche del figlio in arrivo dall’ultima persona con cui ha avuto una relazione, Brenda Patea. Di seguito l’intero contenuto della risposta, che nell’originale è in inglese e in tedesco. “Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi per me. Sarò padre a 23 anni. E non vedo l’ora di avere un figlio. Anche se io e Brenda non stiamo più insieme, abbiamo un buon rapporto e mi prenderò le mie responsabilità da padre. Insieme ci prenderemo cura della piccola ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo che l’exOlga Sharypova ha gravemente accusatodi episodi tutti riconducibili alla violenza domestica, prima del termine della loro relazione, arriva la risposta delta tedesco tramite il proprio profilo Instagram. Nella risposta,parla anche del figlio in arrivo dall’ultima persona con cui ha avuto una relazione, Brenda Patea. Di seguito l’intero contenuto della risposta, che nell’originale è in inglese e in tedesco. “Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi per me. Sarò padre a 23 anni. E non vedo l’ora di avere un figlio. Anche se io e Brenda non stiamo più insieme, abbiamo un buon rapporto e mi prenderò le mie responsabilità da padre. Insieme ci prenderemo cura della piccola ...

