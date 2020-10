Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Linda ripudia Dirk, che scopre che resterà paralizzato! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Era venuto al Fürstenhof alla ricerca del riscatto e invece perderà tutto. Dopo aver visto il suo più grande e oscuro segreto essere smascherato compromettendo la sua amicizia con Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) perderà infatti le due cose più importanti della sua vita: la moglie e la salute. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 1° novembre 2020Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Linda scopre la verità su Dirk e Steffen Linda ascolta una ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 30 ottobre 2020) Era venuto al Fürstenhof alla ricerca del riscatto e invece perderà tutto. Dopo aver visto il suo più grande e oscuro segreto essere smascherato compromettendo la sua amicizia con Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntatedid’amoreBaumgartner (Markus Pfeiffer) perderà infatti le due cose più importanti della sua vita: la moglie e la salute. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di domenica 1° novembre 2020d’amore,puntatela verità sue Steffenascolta una ...

