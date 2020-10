Telese | l’appello dei commercianti che non ‘rinunciano’ al Natale | “Negozi sicuri | servono aiuti concreti” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – “Ascoltiamo continuamente inviti a non uscire, ma se le persone non devono uscire di casa qual è il senso di farci rimanere aperti? Abbiamo investito in termini di protocolli per garantire la massima sicurezza della frequentazione da parte della clientela. Oggi però le persone non escono più, quindi non fanno acquisti e non vanno al ristorante, in pratica per noi è già un lockdown”. E’ il grido di aiuto di un’intera categoria. Quella deie dei ristoratori diTerme che iniziano a fare i conti con la crisi legata alla seconda ondata dell’emergenza coronavirus. Le nuove misure restrittive emanate sia a livello nazionale, che a livello regionale, sono un’ulteriore stretta verso un ...