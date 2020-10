Taxi | Fit Cisl | per l’ennesima volta turnazione assurda

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Sulla programmazione dei turnidi Roma Capitale e’ veramente il caso di dire che non c’e’ peggior sordo di chi non vuole sentire”. Cosi’ Alessandro Atzeni di Fit-Lazio. Atzeni poi aggiunge che “capiamo le difficolta’ oggettive per la programmazione dell’organico delle vetture in servizio, ma gli operatori non possono continuare a subire le eccessive difficolta’ causate da unache, francamente, risulta essere incomprensibile e inadeguata al contesto lavorativo attuale. Eppure al dipartimento trasporti erano state avanzate altre proposte dipiu’ fluide e di piu’ facile applicazione che, purtroppo- conclude- non sono state minimamente prese in considerazione”.