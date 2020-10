Tapiro per Andrea Pirlo, a Striscia la notizia: “mangerò il panettone” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo la partenza incerta della Juve in questa stagione, arriva il Tapiro d’oro di Striscia la notizia ad Andrea Pirlo: ma l’allenatore risponde con fiducia Andrea Pirlo (fonte foto: GettyImages)Si continua a discutere dell’avvio a singhiozzo della Juve in questa nuova stagione, che ha tra i protagonisti proprio il giovane allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, ancora nella fase di rodaggio: stuzzicato da Striscia la notizia con la consegna del Tapiro d’oro, arriva la replica fiduciosa. Non una partenza eccezionale per la Juventus, dopo il recente avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri, mister che ha vinto lo scudetto l’anno scorso ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo la partenza incerta della Juve in questa stagione, arriva ild’oro dilaad: ma l’allenatore risponde con fiducia(fonte foto: GettyImages)Si continua a discutere dell’avvio a singhiozzo della Juve in questa nuova stagione, che ha tra i protagonisti proprio il giovane allenatore dei bianconeri,, ancora nella fase di rodaggio: stuzzicato dalacon la consegna deld’oro, arriva la replica fiduciosa. Non una partenza eccezionale per la Juventus, dopo il recente avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri, mister che ha vinto lo scudetto l’anno scorso ...

