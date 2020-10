Tale e Quale Show | Panariello apre la settima puntata Carlo Conti irrompe da casa

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 ottobre 2020)Apertura straordinaria per ladi. Come è notoè positivo al Coronavirus e quindi si è visto costretto a condurre la trasmissione da; i primi minuti della trasmissione non sono stati affidati al presentatore ma ad un suo grande amico nonché giurato della trasmissione, Giorgio, che ha avuto il compito di aprire il torneo e fare gli onori di. “Come avete saputo,questa sera non sarà con noi e questo è un evento storico per la televisione italiana perché per la prima volta dopo tanti anni, una ...