Tale e Quale Show 2020 | Carlo Conti conduce da casa | ecco perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 ottobre 2020)daperché, ilPerchéla puntata di stasera – 30 ottobre – didae non in studio? La risposta ve la diamo subito: perché è risultato positivo al Covid-19 e posto in isolamento fiduciario. Il conduttore di Rai 1 sta bene, ma – ovviamente – non può essere presente in studio. Per questoè stato deciso di non fermare il programma, ma andare avanti con una conduzione in remoto ...