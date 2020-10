Tajani ' No governo di unità nazionale | scriviamo insieme la manovra'

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Non serve "undi", ma "una vera condivisione dei provvedimenti da prendere per salvare il Paese" che "finora non c'è mai stata". Lo dice Antonio, ...

ROMA (ITALPRESS) – Non serve "un governo di unità nazionale", ma "una vera condivisione dei provvedimenti da prendere per salvare il Paese" che "finora non c'è mai stata". Lo dice Antonio Tajani, ...