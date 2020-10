Tabellone qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2020 | al via sei tennisti azzurri

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ile tutti gli accoppiamenti delledeldi. Seisono pronti a battagliare per conquistare un posto nel main draw: si tratta di Lorenzi, Caruso, Giannessi, Travaglia, Mager e Cecchinato. La prima forza del seeding è l’ungherese Marton Fucsovics. Di seguito ilcompleto. IL(1) Fucsovics vs (WC) Cazaux (WC) Benchetrit vs (9) Pospisil (2) Djere vs (WC) Cornut-Chauvinc Carballes Baena vs (11) Giron (3) Davidovich Fokina vs LorenziPolmans vs (8) Caruso (4) Cuevas vs GombosGiannessi vs (10) Albot (5) Travaglia vs Sousa Galan vs (14) Mager (6) Delbonis vs Martin Zapata Miralles vs (13) Hanfmann (7) ...