SWAT | Criminal Minds e Bull la trama delle puntate sabato 31 ottobre su Rai 2

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 31 ottobre 2020)3,15 e4 su Rai 2, ledel 31Prosegue l’appuntamento con le serie tv deldi Rai 2, apre la serata3, la palla poi passa alla quindicesima e ultima stagione die infine arrivano gli avvocati di, tre nuovi appuntamenti in prima tv313 ha 20 episodi, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione in arrivo prossimamente negli USA su CBS, rinnovata ancheper una quinta stagione;15, l’ultima stagione, ha 10 episodi. Gli episodi del 31 ...