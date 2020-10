Superata la soglia dei 30 mila contagi giornalieri in Italia (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Ancora una impennata della curva epidemica in Italia. Nella giornata di venerdì 30 ottobre sono 31.084 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati (ieri erano 26.831), con il nuovo record di tamponi processati, 215.085 (ieri erano 201.452). Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di 24 ore fa per un totale di 38.321. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Crescono i ricoveri ordinari, 1.030 in più (ieri erano 983), e sono ora 16.994, mentre le terapie intensive crescono di 95 unità (29 ottobre erano 115), per un totale che sale a 1.746. La regione con più casi è sempre la Lombardia, con 8.960 casi nuovi (ieri erano 7.339), seguita da Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Il totale dei ... Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Ancora una impennata della curva epidemica in. Nella giornata di venerdì 30 ottobre sono 31.084 i nuovi casi dio da coronavirus registrati (ieri erano 26.831), con il nuovo record di tamponi processati, 215.085 (ieri erano 201.452). Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di 24 ore fa per un totale di 38.321. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Crescono i ricoveri ordinari, 1.030 in più (ieri erano 983), e sono ora 16.994, mentre le terapie intensive crescono di 95 unità (29 ottobre erano 115), per un totale che sale a 1.746. La regione con più casi è sempre la Lombardia, con 8.960 casi nuovi (ieri erano 7.339), seguita da Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Il totale dei ...

