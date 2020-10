Suburra: ecco come finisce – Spoiler (Di venerdì 30 ottobre 2020) Suburra Con il rilascio della terza e ultima stagione di Suburra, è giunta al termine la tormentata storia dei criminali Aureliano Adami (Alessandro Borghi) e Alberto “Spadino” Anacleti (Giacomo Ferrara). La fine, arrivata dopo 24 episodi totali, ha riservato una clamorosa sorpresa legata al destino dei due protagonisti. Vediamo quindi che cosa è successo negli ultimi minuti della serie italiana e in che modo i personaggi si sono congedati definitivamente dal pubblico. Suburra 3: cos’è successo nel finale Negli ultimi minuti della terza stagione, Aureliano è intervenuto in difesa dell’amico-nemico Spadino, che stava per essere ucciso dai suoi familiari zingari per i vari errori e tradimenti commessi, tra cui il tentato omicidio del fratello Manfredi (Adamo Dionisi), nel tentativo di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 ottobre 2020)Con il rilascio della terza e ultima stagione di, è giunta al termine la tormentata storia dei criminali Aureliano Adami (Alessandro Borghi) e Alberto “Spadino” Anacleti (Giacomo Ferrara). La fine, arrivata dopo 24 episodi totali, ha riservato una clamorosa sorpresa legata al destino dei due protagonisti. Vediamo quindi che cosa è successo negli ultimi minuti della serie italiana e in che modo i personaggi si sono congedati definitivamente dal pubblico.3: cos’è successo nel finale Negli ultimi minuti della terza stagione, Aureliano è intervenuto in difesa dell’amico-nemico Spadino, che stava per essere ucciso dai suoi familiari zingari per i vari errori e tradimenti commessi, tra cui il tentato omicidio del fratello Manfredi (Adamo Dionisi), nel tentativo di ...

Suburra 3: le curiosità sul set

Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città? Ecco alcune curiosità sul set: Le riprese del capitolo finale di Suburra – la serie, sono durate poco meno di 3 mesi, in ...

