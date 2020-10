"Stufo di nascondermi". Puscher marocchino (arrestato 20 volte) si costituisce alla polizia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ignazio Riccio Lo straniero ha deciso di mettere finesua latitanza consegnandosi agli agenti del commissariato di Brescia. Era ricercato dallo scorso mese di agosto Ha un primato di cui non andare fieri, accumulato negli ultimi anni di permanenza in Italia. Il record poco invidiabile appartiene a un uomo di 45 anni, originario del Marocco, il quale è statoper ben 20, oltre ad aver scontato diversi periodi di detenzione in carcere. Lo straniero ha deciso di mettere finesua latitanza e, braccato dagli agenti di, ha deciso di consegnarsi spontaneamente in commissariato di via Donegani a Brescia. Quando i poliziotti gli hanno aperto sono rimasti stupiti, non avrebbero mai immaginato di trovarselo di fronte edomanda sul suo gesto ...