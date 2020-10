Studio della Regione Siciliana: la condizione d’Insularità costa 6,54 miliardi di euro all’anno ai siciliani (Di venerdì 30 ottobre 2020) A rivelarlo è uno Studio – “Stima dei costi dell’insularità per la Sicilia” – condotto dal governo Musumeci attraverso il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Siciliana e il Servizio statistica e analisi economica dell’assessorato all’Economia, con il supporto dell’Istituto di ricerca Prometeia. Il documento è stato presentato stamane dal vicepresidente della Regione e assessore all’economia Gaetano Armao. Gli effetti dell’insularità sulla Sicilia sono stati stimati attraverso due differenti approcci metodologici: il modello econometrico definito dall’Istituto Bruno Leoni e il modello multisettoriale della Regione. Si è tenuto conto di svariati fattori che spaziano dalla dotazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) A rivelarlo è uno– “Stima dei costi dell’insularità per la Sicilia” – condotto dal governo Musumeci attraverso il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubbliciRegione Siciliana e il Servizio statistica e analisi economica dell’assessorato all’Economia, con il supporto dell’Istituto di ricerca Prometeia. Il documento è stato presentato stamane dal vicepresidenteRegione e assessore all’economia Gaetano Armao. Gli effetti dell’insularità sulla Sicilia sono stati stimati attraverso due differenti approcci metodologici: il modello econometrico definito dall’Istituto Bruno Leoni e il modello multisettorialeRegione. Si è tenuto conto di svariati fattori che spaziano dalla dotazione ...

