Strage di Nizza | Pedrizzi | “La Boldrini si inginocchierà per le vittime cristiane dell’immigrato dell’Isis?”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Leper mano degli integralisti non vanno archiviate alla voce razzismo, ma alla voce odio, che forse è più grave ancora. Come dimostra quanto accaduto in Francia per mano di un immigrato sbarcato a Lampedusa, che ha sgozzato cattolici innocenti in una chiesa a sangue freddo. Ecco perché ci si aspetterebbe analoga indignazione da chi, a sinistra, è pronta a solidarizzare con immigrati e afroamericani e islamici, meno con occidentali e cattolici.: “Qualcuno si inginocchierà in Parlamento?” “A un cattolico che oggi vive con dolore ladi, una domanda sorge spontanea: ci sarà la stessa solidarietà politica bipartisan verso ledell’integralista islamico che ha ...