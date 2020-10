Strage a Nizza, l’attentatore era stato espulso dall’Italia. Ma era riuscito a fuggire (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nizza, 30 ott – Era sbarcato a Lampedusa approfittando dei «porti aperti» tanto voluti dal nostro esecutivo il killer islamista che ieri ha ucciso tre persone a Nizza, sgozzandone una e decapitandone un’altra. Tunisino di 25 anni, Brahim Aoussaoui è stato catturato dalle forze dell’ordine dopo essere stato ferito e bloccato dalle forze speciali francesi intervenute sul posto. L’approdo a Lampedusa Brahim era sbarcato poco più di un mese fa – per la precisione il 20 settembre scorso – a Lampedusa, a bordo di uno delle miriadi di barchini che invariabilmente sfuggono ai controlli e riversano centinaia clandestini sulle coste, dieci o venti alla volta. Ventotto barchini, nel giorno dello sbarco del nostro terrorista. Magari anche lui durante la traversata era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ott – Era sbarcato a Lampedusa approfittando dei «porti aperti» tanto voluti dal nostro esecutivo il killer islamista che ieri ha ucciso tre persone a, sgozzandone una e decapitandone un’altra. Tunisino di 25 anni, Brahim Aoussaoui ècatturato dalle forze dell’ordine dopo essereferito e bloccato dalle forze speciali francesi intervenute sul posto. L’approdo a Lampedusa Brahim era sbarcato poco più di un mese fa – per la precisione il 20 settembre scorso – a Lampedusa, a bordo di uno delle miriadi di barchini che invariabilmente sfuggono ai controlli e riversano centinaia clandestini sulle coste, dieci o venti alla volta. Ventotto barchini, nel giorno dello sbarco del nostro terrorista. Magari anche lui durante la traversata era ...

Giorgiolaporta : Il killer della strage di #Nizza è arrivato col barcone da #Lampedusa. Sono questi i poveri ragazzi che scappano da… - AMorelliMilano : #Conte, Pd, 5 Stelle, Leu e renziani RESPONSABILI POLITICI DELLA STRAGE DI NIZZA!!! L'attentatore scopriamo essere… - matteosalvinimi : ?????? È FOLLIA. Francia sotto attacco del terrorismo islamista. Dopo la strage e le orrende decapitazioni in chiesa… - PdF_Rass_Stampa : RT @marioadinolfi: Nelle scuole di giornalismo insegnano le 5 W (Who, Where, When, What, Why) per la titolazione di una notizia. Secondo qu… - Angelo27414084 : RT @MarcoSanavia1: Lamorgese, un estremo atto di pietà verso te stessa: dimettiti. Sparisci dalla vista degli italiani per sempre. Sei div… -