Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci, cosa c'è stato tra loro ? Le rivelazioni da Mattino 5 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questa settimana, in edicola sul nuovo numero della rivista Nuovo, si può leggere una lunga intervista a Milo Coretti, vincitore di una delle prime edizioni del Grande Fratello, che riguarda due dei protagonisti di questa edizione del GF VIP. Una protagonista è Elisabetta Gregoraci, nella casa da un mese e mezzo; l'altro è Stefano Bettarini che dovrebbe entrare nella casa invece, questa sera. Stando a quanto ha raccontato Milo Coretto nella sua intervista, della quale si parla anche nella puntata di Mattino 5 in onda oggi su Canale 5, nel 2007, quando Elisabetta lavorava a Buona Domenica, lei e Stefano Bettarini ( anch'egli protagonista dell'edizione condotta da Paola Perego), avevano avuto una storia.

Ecco che cosa è successo nella puntata di Mattino 5 di oggi: c'è stata davvero una relazione tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci ?

Ecco che cosa è successo nella puntata di Mattino 5 di oggi: c'è stata davvero una relazione tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci ?