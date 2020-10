Stampa 3D in odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale: la nuova frontiera per diagnosi e cure su misura. Collaborazione e ricerca tra generazioni all’insegna dell’innovazione tecnologica (Di venerdì 30 ottobre 2020) La pandemia non deve far dimenticare l’importanza della salute dentale. “Occorre lanciare un appello affinché non vengano interrotte dai pazienti le cure dentali e i monitoraggi di prevenzione a causa dell’attuale pandemia – evidenzia il Dott. Giuseppe Cicero, Docente odontoiatria all’Università Europea di Madrid, inserito da Forbes tra i 30 under 30 più influenti in campo medico a livello europeo – Il timore è che gli italiani trascurino questo elemento della loro salute, col rischio di sviluppare nuove patologie o di far peggiorare quelle già esistenti. Tuttavia, se gli interventi estetici possono in questo momento essere procrastinati, quelli invece inerenti a bisogni primari debbono essere affrontati subito. Gli aspetti funzionali come poter mangiare, poter ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020) La pandemia non deve far dimenticare l’importanza della salute dentale. “Occorre lanciare un appello affinché non vengano interrotte dai pazienti ledentali e i monitoraggi di prevenzione a causa dell’attuale pandemia – evidenzia il Dott. Giuseppe Cicero, Docenteall’Università Europea di Madrid, inserito da Forbes tra i 30 under 30 più influenti in campo medico a livello europeo – Il timore è che gli italiani trascurino questo elemento della loro salute, col rischio di sviluppare nuove patologie o di far peggiorare quelle già esistenti. Tuttavia, se gli interventi estetici possono in questo momento essere procrastinati, quelli invece inerenti a bisogni primari debbono essere affrontati subito. Gli aspetti funzionali come poter mangiare, poter ...

labuonasalute : Stampa 3D in odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale: la nuova frontiera per diagnosi e cure su misura - COLLABO.… - ITALICOM1 : Stampa 3D in odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale: la nuova frontiera per diagnosi e cure su misura - NicolettaCocco : RT @insalutenews: Innovazione tecnologica in odontoiatria: stampa 3D e chirurgia maxillo facciale per diagnosi e cure su misura - https://t… - DalilaBeatrice : RT @insalutenews: Innovazione tecnologica in odontoiatria: stampa 3D e chirurgia maxillo facciale per diagnosi e cure su misura - https://t… - insalutenews : Innovazione tecnologica in odontoiatria: stampa 3D e chirurgia maxillo facciale per diagnosi e cure su misura -… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa odontoiatria Odontoiatria, stampa 3D e chirurgia maxillo-facciale: ecco la nuova frontiera - DIRE.it Dire Odontoiatria, stampa 3d e chirurgia maxillo-facciale: ecco la nuova frontiera

Ricerca scientifica italiana in odontoiatria in primo piano. I recenti due articoli pubblicati sulla rivista scientifica "The Journal of Craniofacial Surgery" nel mese di ottobre dimostrano come la te ...

Arriva stampa 3D in odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale

Con la stampa 3D riusciamo a migliorare le diagnosi e a limitare ... di prevenzione a causa dell’attuale pandemia”, evidenzia Cicero che è Docente di Odontoiatria all’Università Europea di Madrid, ...

Ricerca scientifica italiana in odontoiatria in primo piano. I recenti due articoli pubblicati sulla rivista scientifica "The Journal of Craniofacial Surgery" nel mese di ottobre dimostrano come la te ...Con la stampa 3D riusciamo a migliorare le diagnosi e a limitare ... di prevenzione a causa dell’attuale pandemia”, evidenzia Cicero che è Docente di Odontoiatria all’Università Europea di Madrid, ...