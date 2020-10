Spese pazze della lady del cardinale. Becciu finisce di nuovo indagato. Contestata l’omessa vigilanza sui soldi dati alla Marogna ma i legali smentiscono. La donna è tornata in libertà (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo lo scandalo dei fondi per i poveri sperperati dall’ex porporato Angelo Becciu (nella foto) e l’arresto della cosiddetta lady del cardinale, Cecilia Marogna, molti pensavano che dalla vicenda difficilmente sarebbero spuntate altre novità in ambito giudiziario. Peccato che le cose non starebbero affatto così perché in queste ore è scoppiato un vero e proprio giallo perché a Becciu oltre alle accuse di peculato, per le somme e i favori assicurati dalla sua posizione ai fratelli Tonino e Mario, le autorità della Santa Sede sarebbero pronte a contestargli anche l’elargizione dei fondi alla Marogna e l’omessa vigilanza su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo lo scandalo dei fondi per i poveri sperperati dall’ex porporato Angelo(nella foto) e l’arrestocosiddettadel, Cecilia, molti pensavano che dvicenda difficilmente sarebbero spuntate altre novità in ambito giudiziario. Peccato che le cose non starebbero affatto così perché in queste ore è scoppiato un vero e proprio giallo perché aoltre alle accuse di peculato, per le somme e i favori assicurati dsua posizione ai fratelli Tonino e Mario, le autoritàSanta Sede sarebbero pronte a contestargli anche l’elargizione dei fondie l’omessasu ...

