Sospeso il roaming Vodafone marittimo dal 1 novembre | quando la riattivazione?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’annuncio è ufficiale. Ilsaràtra soli due giorni, esattamente dal 1. Chi ha da poco effettuato un viaggio in nave sa bene a cosa si riferisce il servizio: nel momento in cui si è lontani dalla costa e non raggiungibile dal segnale dei ripetitori a terra, l’operatore mette comunque a disposizione la sua tecnologia sul mezzo di trasporto per continuare a ricevere e fare chiamate, mandare SMS e ancora navigare. La sospensione delè frutto dell’adeguamento del vettore a quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Dopo il procedimento numero PS11566 che mette in evidenza la pratica commerciale ...