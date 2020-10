Songbird | trailer | poster e prime foto del film sulla pandemia prodotto da Michael Bay

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Svelati,diche mostrano i due protagonisti, KJ Apa e Sofia Carson, ed il mondo decimato dallache, nel 2024, fa i conti con il Covid-23., ilglobaledaBay, si mostra nelufficiali rilasciate in esclusiva da Entertainment Weekly. Le immagini ritraggono i due protagonisti, KJ Apa e Sofia Carson, mentre tentano di vivere la loro storia d'amore nello scenario apocalittico del 2024. Nonostante gli ultimi mesi siano stati paralizzanti per il settore cinematografico, c'è chi non è rimasto ...