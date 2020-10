Sondaggi politici elettorali: negli ultimi 2 mesi grosso calo della Lega. Cresce il Pd (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali: grosso calo Lega negli ultimi 2 mesi, Cresce Pd Gli ultimi Sondaggi politici elettorali condotti da Ilvo Diamanti per Repubblica restituiscono un quadro degli equilibri tra le forze di maggioranza e di opposizione che sta cambiando sempre più. Modifiche nel consenso elettorale che, pare, siano accelerate dalla crisi da Coronavirus in Italia, con una seconda ondata che sta mettendo in ginocchio il Paese a livello sanitario e l’ultimo Dpcm che comporterà un’inevitabile stangata a livello economico. Se però il Governo in sé – e lo stesso premier Giuseppe Conte – sta perdendo ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020)Pd Glicondotti da Ilvo Diamanti per Repubblica restituiscono un quadro degli equilibri tra le forze di maggioranza e di opposizione che sta cambiando sempre più. Modifiche nel consenso elettorale che, pare, siano accelerate dalla crisi da Coronavirus in Italia, con una seconda ondata che sta mettendo in ginocchio il Paese a livello sanitario e l’ultimo Dpcm che comporterà un’inevitabile stangata a livello economico. Se però il Governo in sé – e lo stesso premier Giuseppe Conte – sta perdendo ...

