Sold out e polemiche al Costanzo show: pienone di spettatori (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sold out per Maurizio Costanzo show con polemiche. Lo spettacolo della nuova stagione ha fatto il pienone di spettatori e di contrasti. Il conduttore si difende: “Perchè non fanno così tutti i teatri?“. Tutto è partito da una foto scattata durante la trasmissione e postata sui social, dove si vedeva il teatro strapieno. Dalle immagini appare chiaro che non ci sia stato alcun distanziamento tra gli spettatori presenti. E sui social scoppia il putiferio. polemiche al Costanzo show. Cosa è successo? In effetti gli spettatori non hanno mantenuto la distanza di sicurezza. E tutto questo è stato mostrato all’indomani del nuovo Dpcm di Conte. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020)out per Mauriziocon. Lo spettacolo della nuova stagione ha fatto ildie di contrasti. Il conduttore si difende: “Perchè non fanno così tutti i teatri?“. Tutto è partito da una foto scattata durante la trasmissione e postata sui social, dove si vedeva il teatro strapieno. Dalle immagini appare chiaro che non ci sia stato alcun distanziamento tra glipresenti. E sui social scoppia il putiferio.al. Cosa è successo? In effetti glinon hanno mantenuto la distanza di sicurezza. E tutto questo è stato mostrato all’indomani del nuovo Dpcm di Conte. ...

periodicodaily : Sold out al Costanzo Show: pienone di spettatori e di polemiche - MinnieCatCalico : RT @btshouse_ita: Sono bastate meno di 24 ore per far andare sold out il cardigan indossato da ?? durante la visita dei @BTS_twt al MOTS Sto… - KatyPerryNewsIT : @RealSamAttar Sono di nuovo sold out, purtroppo. Ma non ti preoccupare! Aggiorneremo tramite tweet ogni volta che t… - AngielaC : dfbkjsjfioasdu sold out na jdfbskjdjaisfj ?????? - giuliahooran : @alwayvsslou @hsylespink (parlo di ed perchè son diventata directioner solo quest’anno) volevo prendere i biglietti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sold out Ristoratori contro il bistrot ribelle che non chiude alle 18 La Repubblica Covid, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba non si ferma e passa al digitale

L’edizione n. 90 continua solo online con laboratori dedicati al tartufo ed ai vini delle Langhe e l’Asta Mondiale del Tartufo... ? Leggi l'articolo ...

Il bistrot non chiude e fa il sold out: "Multe non valide"

Il Bonaccorsi a Porta Saragozza non rispetta il divieto: già 4 verbali da 400 euro. Idem l'Halloween Pub: "Venga a chiudermi il prefetto" ...

L’edizione n. 90 continua solo online con laboratori dedicati al tartufo ed ai vini delle Langhe e l’Asta Mondiale del Tartufo... ? Leggi l'articolo ...Il Bonaccorsi a Porta Saragozza non rispetta il divieto: già 4 verbali da 400 euro. Idem l'Halloween Pub: "Venga a chiudermi il prefetto" ...