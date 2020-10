Slittino | dodici convocati in vista del raduno di Koenigssee

sportface2016 : Slittino, dodici azzurri convocati per il raduno di Altenberg -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino dodici

Sportface.it

Sabato 31 ottobre di lavoro per la squadra di slittino naturale, convocata dal direttore tecnico Armin Zoeggeler per un allenamento atletico a Bressanone. Saranno presenti Patrick Pigneter, Alex ...Sono dodici i convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler per il radun della squadra di Coppa del mondo di slittino su pista artificiale in programma sulla pista tedesca di Koenigssee da domenica ...