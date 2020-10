Sindaco Lampedusa: morta donna per Covid, pronto a chiudere tutto (Di sabato 31 ottobre 2020) Lampedusa è a lutto, sull`isola è stato registrato il primo decesso per Covid-19, è il Sindaco Totò Martello, con un "dolore immenso" a darne notizia su Facebook, avvertendo: "Se non si rispettano le regole sono pronto a chiudere tutte le attività, pur di tutelare la salute della cittadinanza". "Cari concittadini - scrive su Fb - con immenso dolore vi comunico che oggi a Lampedusa abbiamo registrato il primo decesso causato dal Covid19. Si tratta di una donna, aveva 62 anni, dopo essere risultata positiva stava osservando la quarantena in isolamento ed era sotto osservazione sanitaria prevista dai protocolli. Oggi le sue condizioni si sono aggravate, è stata trasportata in ambulanza al Poliambulatorio ma ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 ottobre 2020)è a lutto, sull`isola è stato registrato il primo decesso per-19, è ilTotò Martello, con un "dolore immenso" a darne notizia su Facebook, avvertendo: "Se non si rispettano le regole sonotutte le attività, pur di tutelare la salute della cittadinanza". "Cari concittadini - scrive su Fb - con immenso dolore vi comunico che oggi aabbiamo registrato il primo decesso causato dal19. Si tratta di una, aveva 62 anni, dopo essere risultata positiva stava osservando la quarantena in isolamento ed era sotto osservazione sanitaria prevista dai protocolli. Oggi le sue condizioni si sono aggravate, è stata trasportata in ambulanza al Poliambulatorio ma ...

