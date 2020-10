Sindacati Concordano con Azzolina | Chiudere Scuole Dev’Essere Ultima Spiaggia

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilegati all’istruzionecon la Ministrain merito alle lezioni in presenza: “ledeve essere l’”. “Bisogna andare a scuola il più possibile e lavorare per il rientro in presenza anche del secondo ciclo” continuano. La Ministraha incontrato le organizzazioni sindacali per parlare di questo tema e …