Simona Ventura parla del Grande Fratello e confessa | “Un reality? Perché no”

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è unaprofessionista e dopo aver archiviato La Settimana(chiusa per bassi ascolti), The Voice Of Italy (passato ad Antonella Clerici che lo proporrà in versione Senior) e Il Collegio (che è tornato a Giancarlo Magalli), nel 2021 “non prima della primavera” tornerà in onda su Rai Due con un nuovo show, Game Of Games, un programma portato al successo in America da Ellen DeGeneres. Intervistata da Nuovo Tv, tuttavia,hato di non aver chiuso con ishow “Se arrivasse la proposta di fare unshow, l’accetterei solo se fosse qualcosa di diverso dal solito” e di essere una fan del...