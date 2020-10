Silvestri: “Immunità da Covid persiste per mesi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-Cov2 persistono per mesi nella grande maggioranza delle persone che sono guarite da Covid-19”. E’ la buona notizia evidenziata da Guido Silvestri, virologo all’Emory University di Atlanta, che posta su Facebook “i risultati di uno studio imponente pubblicato oggi sulla rivista ‘Science’ con casistica di oltre 30.000 soggetti, la più grande in assoluto finora”. “Si tratta di una conferma estremamente importante – commenta – di risultati simili ottenuti da altri gruppi in casistiche più piccole. Soprattutto, lo studio conferma l’osservazione che re-infezioni con Sars-Cov-2 sono molto rare e supporta l’ipotesi secondo cui si stia formando una robusta immunità di gregge verso il virus nelle aree più ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-Cov2 persistono per mesi nella grande maggioranza delle persone che sono guarite da-19”. E’ la buona notizia evidenziata da Guido, virologo all’Emory University di Atlanta, che posta su Facebook “i risultati di uno studio imponente pubblicato oggi sulla rivista ‘Science’ con casistica di oltre 30.000 soggetti, la più grande in assoluto finora”. “Si tratta di una conferma estremamente importante – commenta – di risultati simili ottenuti da altri gruppi in casistiche più piccole. Soprattutto, lo studio conferma l’osservazione che re-infezioni con Sars-Cov-2 sono molto rare e supporta l’ipotesi secondo cui si stia formando una robusta immunità di gregge verso il virus nelle aree più ...

