Sige | big data e salute digitale nuove armi in gastroenterologia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Il 33% delle dimissioni ospedaliere in Italia riporta come diagnosi una patologia dell'apparato digerente, secondo la Società italiana died endoscopia digestiva (). Nel nostro Paese un quinto della popolazione adulta fa i conti con una malattia da reflusso gastroesofageo, il cancro al colon è la seconda causa di morte oncologica in uomini e donne, mentre si prevede che il tumore al pancreas nel 2030 possa diventare la seconda causa di morte per neoplasie nel mondo occidentale. Per questo motivo, nel campo della clinica medica si fa sempre più ricorso alle tecniche all'avanguardia in quanto aiutano a indirizzare i pazienti verso terapie mirate, aumentando le probabilità di risposta a un dato farmaco ed evitando trattamenti inefficaci e potenzialmente ...