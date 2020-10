Si può contrarre il coronavirus attraverso le goccioline che fluttuano nell’aria?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Un team di ricerca formato da fisici dell’Università di Amsterdam e ricercatori medici dell’UMC di Amsterdam e dei Centri di Cardiologia dei Paesi Bassi ha condotto uno studio su come ledi aerosol possono essere correlate alla trasmissione deltra soggetti. Infatti,l’aria, possono essere inalate lecontaminate dal virus, che vengono emesse quando si parla, quando si starnutisce o quando si tossisce. Le parti più grandi dellesi depositano sul suolo quasi immediatamente, pertanto non sono particolarmente rischiose per i soggetti che si trovano a distanza di sicurezza, ma le microgocce possono stazionare nell’aria per diversi minuti, e quindi potrebbero contagiare diversi soggetti. Gli studiosi ...