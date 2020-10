Shakhtar Donetsk-Borussia M’gladbach: formazioni e dove vederla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Martedì 3 Ottobre 2020 nello Stadio NSC Ollimpiyskiy alle ore 18:55 si disputerà la partita Shakhtar Donetsk-Borussia M’gladbach di Champions League. Lo Shakhtar si trova al primo posto nel Gruppo B con 4 punti, dopo aver vinto con Real Madrid nella prima giornata di Champions, e pareggiato con L’Inter nella seconda. Il Borussia è al secondo posto con 2 punti, dopo aver pareggiato sempre con L’Inter nella prima giornata di Champions, e pareggiato di nuovo nella seconda con il Real Madrid. Shakhtar Donetsk-Borussia M’gladbach: quali sono le formazioni? Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin, Dodo, Khocholava, Marcos, Dentinho, Marlos, Tete, Korniienko, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Martedì 3 Ottobre 2020 nello Stadio NSC Ollimpiyskiy alle ore 18:55 si disputerà la partitaM’gladbach di Champions League. Losi trova al primo posto nel Gruppo B con 4 punti, dopo aver vinto con Real Madrid nella prima giornata di Champions, e pareggiato con L’Inter nella seconda. Ilè al secondo posto con 2 punti, dopo aver pareggiato sempre con L’Inter nella prima giornata di Champions, e pareggiato di nuovo nella seconda con il Real Madrid.M’gladbach: quali sono le(4-2-3-1): Trubin, Dodo, Khocholava, Marcos, Dentinho, Marlos, Tete, Korniienko, ...

