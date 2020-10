SESTA GIORNATA SERIE BKT, ASCOLI – PORDENONE: 23 CONVOCATI (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sabato 31 ottobre: il PORDENONE fa visita all’ASCOLI allo stadio Del Duca. Calcio d’inizio alle 16:00. SESTA GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Massimi di Termoli, assistenti Lanotte di Barletta e M. Rossi di Novara. Quarto uomo Camplone di Pescara. I 23 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide Diaw (9), ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sabato 31 ottobre: ilfa visita all’allo stadio Del Duca. Calcio d’inizio alle 16:00.dellaBKT 2020/21. Arbitro Massimi di Termoli, assistenti Lanotte di Barletta e M. Rossi di Novara. Quarto uomo Camplone di Pescara. I 23di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide Diaw (9), ...

sportli26181512 : Fantacalcio, i consigli di Sky FantaShow per la 6^ giornata. Segui lo streaming dalle 18: Come ogni venerdì, alle 1… - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #SerieA, domani il via alla sesta giornata: le probabili formazioni - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #Inter, la probabile formazione di Antonio #Conte per la sfida contro il #Parma - IamCALCIO : Serie B: le designazioni arbitrali della sesta giornata - SalernoSport24 : ?? Basket femminile, Serie A1: il programma della sesta giornata - -