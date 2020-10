Serie C, sei positivi al Covid-19 nella Vibonese: chiesto il rinvio del match con il Catania (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a non dar tregua neanche al mondo del calcio. La Vibonese, infatti, nelle ultime ore ha riscontrato la positività di sei calciatori della prima squadra dopo l’ultima Serie di tamponi eseguita dal gruppo al termine della gara contro la Viterbese. Il club rossoblù, come da protocollo, ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati e, a maggiore tutela dei propri tesserati e della cittadinanza, ha richiesto alla Lega il rinvio della partita contro il Catania in programma domenica 1 novembre alle ore 15:00. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il-19 continua a non dar tregua neanche al mondo del calcio. La, infatti, nelle ultime ore ha riscontrato latà di sei calciatori della prima squadra dopo l’ultimadi tamponi eseguita dal gruppo al termine della gara contro la Viterbese. Il club rossoblù, come da protocollo, ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati e, a maggiore tutela dei propri tesserati e della cittadinanza, ha rialla Lega ildella partita contro ilin programma domenica 1 novembre alle ore 15:00.

SkySport : Maradona, auguri speciali da Mertens: 'Scusa per i gol, sei te il migliore' - MauryRock2 : RT @UnoFRAtanti: Il fatto è chiaro; Se non sei o non sei stato positivo al Covid non sei nessuno. Il vairus è un must per vip, anche di ser… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #SerieC, sei positivi al #Covid19 nella #Vibonese: chiesto il rinvio del match con il #Catania - sportface2016 : #SerieC, sei positivi al #Covid19 nella #Vibonese: chiesto il rinvio del match con il #Catania - mauro_marley : @3dc8 @Federissao @faberskj Baby la serie?! Mai sentita. Lasciamo stare che non ci sto capendo un cazzo, sto andand… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sei Serie A, 6^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche Sky Sport Furti in serie da San Gemini a Marsciano: rubati mezzi, attrezzi da lavoro e prosecco

Furto aggravato in concorso. Per questo sono stati deferiti in stato di libertà due cittadini rumeni di 47 e 35 anni, entrambi residenti a Roma che nella notte del 4 novembre 2019 hanno messo a segno ...

Statistiche: Parma imbattuto al Meazza da quattro partite

Analizziamo ai raggi x la sfida tra Inter e Parma in programma domani alle ore 18, attraverso i dati dell’agenzia Opta. Tra i vari numeri della sfida emerge un dato beneaugurante per il Parma: nelle u ...

Furto aggravato in concorso. Per questo sono stati deferiti in stato di libertà due cittadini rumeni di 47 e 35 anni, entrambi residenti a Roma che nella notte del 4 novembre 2019 hanno messo a segno ...Analizziamo ai raggi x la sfida tra Inter e Parma in programma domani alle ore 18, attraverso i dati dell’agenzia Opta. Tra i vari numeri della sfida emerge un dato beneaugurante per il Parma: nelle u ...