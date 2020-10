Serie C, Eleven Sports dalla parte degli abbonati: risarcimento parziale e gare gratuite a novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Eleven Sports si avvicina ai propri abbonati dopo i disservizi delle ultime settimane.La piattaforma streaming che è in possesso dei diritti del campionato di Serie C, in questo avvio di stagione ha causato diversi problemi ai tifosi di tutta Italia per quanto concerne la visione dei match. Per ovviare alle ormai note problematiche tecniche di queste giornate, Eleven ha deciso di trasmettere le intere gare di novembre gratuitamente sui propri canali ufficiali e scelto di risarcire in parte (un mese) coloro che avevano attivato un abbonamento.Per consentirti di assistere con tranquillità alle partite della tua squadra, trasmetteremo gratuitamente nel mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020)si avvicina ai propridopo i disservizi delle ultime settimane.La piattaforma streaming che è in possesso dei diritti del campionato diC, in questo avvio di stagione ha causato diversi problemi ai tifosi di tutta Italia per quanto concerne la visione dei match. Per ovviare alle ormai note problematiche tecniche di queste giornate,ha deciso di trasmettere le interedigratuitamente sui propri canali ufficiali e scelto di risarcire in(un mese) coloro che avevano attivato un abbonamento.Per consentirti di assistere con tranquillità alle partite della tua squadra, trasmetteremo gratuitamente nel mese ditutti i match del campionato diC ...

