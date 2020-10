Serie C | Catania-Vibonese rinviata a mercoledì 18 novembre

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) I vertici della Lega Pro, in seguiti ai sei casi di positività al Covid-19 riscontrati nella, ha ufficializzato il rinvio del match tra i calabresi e il, valevole per l’ottava giornata diC Girone C. La partita, inizialmente in programma domenica 1alle ore 15:00, è stataa mercoledì 18alle ore 20.30. Questo il comunicato: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 1° ...