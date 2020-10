Serie A, ultime dai campi LIVE: Musso è pienamente ristabilito (Di venerdì 30 ottobre 2020) Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Giornata di apprensione per la positività al Covid di un membro della staff: prontamente annullata la conferenza pre-gara di Gasperini e nuovo giro di tamponi per tutti. Infortunio nella rifinitura per Gosens, fuori dai convocati. Ha parlato, invece, l’Amministratore Delegato Luca Percassi: “Dobbiamo restare umili e avere fame”. Clicca qui per leggere le sue parole. BENEVENTO – La priorità per Pippo Inzaghi in vista del Monday Night di Verona è provare a recuperare Iago Falque. Non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)A, ledaidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA – Giornata di apprensione per la positività al Covid di un membro della staff: prontamente annullata la conferenza pre-gara di Gasperini e nuovo giro di tamponi per tutti. Infortunio nella rifinitura per Gosens, fuori dai convocati. Ha parlato, invece, l’Amministratore Delegato Luca Percassi: “Dobbiamo restare umili e avere fame”. Clicca qui per leggere le sue parole. BENEVENTO – La priorità per Pippo Inzaghi in vista del Monday Night di Verona è provare a recuperare Iago Falque. Non ...

SerieA : La #SerieATIM dopo la 5ª giornata. ???? #WeAreCalcio Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non perderti le u… - junews24com : Spezia-Juve, occasione per McKennie dal primo minuto? Le novità - - upsteadd : @AnnaaaGreys Nooo come?? a me sono piaciute tutte, ammetto che le ultime siano meno belle peró è stupenda?? comunque… - junews24com : Spezia-Juve: un importante ritorno nell'undici titolare dei bianconeri? - - domthewizard : Quando è successo? -

Ascoli-Pordenone, le ultime dai campi. Sono 21 i bianconeri convocati

ASCOLI PICENO -Un’Ascoli decimanto causa covid-19, sarà quello che affronterà domani il Pordenone alle 16 al Del Duca, nel match valido per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Il ...

